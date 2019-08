Espetáculo fala sobre esperança e amor

Miriam Gimenes



19/08/2019 | 07:20



O que faz o ser humano, ainda com decepções sofridas, acreditar no amor? O texto de Cláudia Barral, retratado no espetáculo Cordel do Amor Sem Fim, em cartaz de quinta a domingo no Sesc Santo Amaro, responde a essa pergunta.

No palco, Helena Ranaldi, Patricia Gasppar, Débora Gomez, Luciano Gatti e Rogério Romera, dirigidos por Daniel Alvim, contam o cotidiano simples de três irmãs – Marlene, Carminha e Tereza – que vivem à margem do velho Rio São Francisco. Ele suscita temas como solidão, esperança, tempo, paixão, dor, destino, acaso, a força do feminino, e a eterna busca pela felicidade e pelo amor – questões presentes e relevantes desse mundo dito pós-moderno.

“Em tempos difíceis de polarização, o espetáculo dá ao público a oportunidade de tentarmos resgatar o tempo e os verdadeiros sentidos das relações humanas. Cordel resgata o cheiro, as cores, e a escuta do vento. Estar diante desse texto é como estar à beira de um pequeno cais à espera de uma embarcação sem motor. Uma embarcação soprada pelo vento para terra firme. Cordel do Amor sem fim é tentar encontrar o amor, é tentar encontrar-se consigo mesmo”, diz o diretor.



Cordel do Amor Sem Fim – Teatro. No Sesc Santo Amaro – Rua Amador Bueno, 505. Até 8 de setembro, de quinta e sexta, às 21h, sábado, às 20h, e domingo, às 18h30. Ingressos: R$ 30, à venda em toda rede Sesc ou no site www.sescsp.org.br.