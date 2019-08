Após ser a série mais vista do Prime Video, The Boys ganha segunda temporada

16/08/2019 | 16:11



Já soube da série que está bombando no momento? The Boys surpreendeu a expectativa de todos e se tornou uma das séries originais mais vistas do Amazon Prime Video! E a confiança no roteiro é tanta que, antes mesmo da primeira temporada estrear no dia 26 de julho, o serviço de streaming já anunciou a segunda temporada do seriado durante a San Diego Comic Con. Quanto poder, hein?

The Boys mostra um cômico e irreverente olhar sobre a o que acontece quando super-heróis ? que são populares como celebridades, tão influentes quanto políticos e adorados como deuses ? abusam de seus poderes ao invés de usá-los para o bem. Uma jornada dos sem-poder contra os poderosos se inicia quando The Boys se comprometem a expor a verdade sobre The Seven e Vought ? o conglomerado multibilionário que administra estes heróis e encobre todos seus segredos.

The Boys são Hughie, vivido por Jack Quaid (Jogos Vorazes), Billy Butcher, interpretado por Karl Urban (Star Trek), Mother's Milk, papel de Laz Alonso (Detroit), Frenchie, personagem de Tomer Capon (Hostages) e The Female, cuja intérprete é Karen Fukuhara (Esquadrão Suicida).

The Boys é baseada na história em quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, que garantiu o título The New York Times best-selling [mais vendidos]. A segunda temporada ainda não tem data de estreia.