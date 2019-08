Filha de Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia estreia como modelo e conta as características que herdou do pai e da mãe

16/08/2019 | 16:10



Sophia Raia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, decidiu seguir uma carreira diferente da dos pais. A jovem de 16 anos de idade fez a sua estréia como modelo em uma campanha para uma marca de joias. Ela contou em entrevista ao jornal O Globo que não descarta a possibilidade de tralhar como atriz, porém ela revela que está pendendo mais para seguir no mercado do mundo fashion:

- Eu me interesso muito por moda, e isso há algum tempo. Não me privo de nenhuma oportunidade, nem na moda nem na TV. Mas acho que o fashion me atrai mais.

A mais nova modelo chamou a atenção na campanha e contou ao jornal que aprendeu com a família as formas de manter a discrição e não expôr a vida para a mídia, algo que os pais dela podem ensinar com propriedade. Os dois astros, além de passarem lições de vida para Sophia, também se derreteram com o trabalho de estréia da jovem, já que ambos postaram as fotos da filha em seus perfis nas redes sociais. Celulari escreveu:

Minha filha estreia como modelo. Quanto orgulho! Parabéns, Sophia Raia, a campanha está linda e você, bom, você é luz! E que força esse seu olhar na foto. Divirta-se sempre! Eu te amo, filha.

Já Claudia postou:

Pensa numa mãe capricorniana, coruja e babona? Eu mesma, real oficial. Ontem foi o lançamento da coleção #FORYOU da Animale Ouro e adivinha quem é a cara da campanha? Sophia Raia minha filhota. Mami Crau tá muito orgulhosa.

Ainda em entrevista ao jornal, a jovem contou as característica que herdou dos pais. Ela disse que tem muita coisa em comum com Claudia, pois as duas são muito generosas e dão tudo o que podem para as pessoas que amam. Sophia ainda completou que ela é exagerada e engraçada, assim como a atriz. De Celulari, ela disse ter puxado a curiosidade e a discrição. Ela ainda brinca que tem uma personalidade ambígua, pois é extrovertida e reservada ao mesmo tempo. Uma mistura dos dois astros!