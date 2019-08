Gabi Brandt revela como conheceu seu marido Saulo Poncio: Eu amava as músicas da Um44k

16/08/2019 | 16:10



Gabi Brandt ficou conhecida por sua participação na primeira temporada do reality show De Férias com o Ex Brasil. Três anos depois, a influencer digital agora é mãe de primeira viagem de Davi Márcio e mulher do cantor da banda Um44K, Saulo Poncio. Na noite da última quinta-feira, dia 15, Brandt tirou um tempinho para responder as perguntas dos seus seguidores no Instagram e acabou tirando a dúvida de como conheceu seu atual marido.

Gabi contou que tudo começou em um show da banda que Saulo toca. Assim como milhares de pessoas, ela era fã das músicas da Um44k e quando encontrou a dupla na festa, pediu para tirar uma foto, nisso viraram amigos. Ainda segundo Brandt, só um ano depois desse evento que eles ficaram. O resultado nós já sabemos, né?

Lembrando que, recentemente, tiveram rumores de que Saulo havia traído a Gabi e a discussão nas redes sociais foi intensa sobre o assunto. Saulo desmentiu a informação e Gabi Brandt preferiu não se pronunciar na época, pois ainda estava grávida de Davi.