Rodrigo Santana confirma Papagaio como titular do Atlético-MG pela 1ª vez

16/08/2019 | 15:51



Antes preterido e sem chances de mostrar seu futebol no Atlético-MG, tanto que quase deixou o clube, o atacante Papagaio ressurgiu e será titular pela primeira vez no time. O técnico Rodrigo Santana confirmou que o jogador, que está emprestado pelo Palmeiras, começará a partida contra o Athletico-PR neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Papagaio vem em um momento muito bom, está muito bem fisicamente também e a gente sabe que, lá (em Curitiba), é um jogo muito rápido devido ao gramado. É um jogo que vai exigir muito da marcação quando tivermos sem a bola e vou optar por dar essa oportunidade ao papagaio, de sair jogando", explicou o treinador.

Com a boa fase de Ricardo Oliveira e Alerrandro no primeiro semestre, Papagaio praticamente não havia tido oportunidades de atuar. O jovem atacante havia jogado apenas quatro minutos antes da paralisação das competições para a disputa da Copa América. No entanto, com a queda de desempenho de seus concorrentes no ataque, Papagaio ganhou a confiança do técnico e atuou em quatro dos últimos sete jogos da equipe mineira, por Copa Sul-Americana e Brasileirão, todos saindo do banco de reservas.

Papagaio estará entre os titulares pela primeira vez pois o veterano Ricardo Oliveira, que encerrou recentemente um jejum de 15 jogos sem balançar as redes, será preservado por Santana. O treinador está de olho no primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o La Equidad, da Colômbia, na próxima terça-feira, no Independência. Ele não irá entrar com uma equipe formada inteiramente por reservas, mas deve poupar alguns atletas além de seu centroavante.

"O Ricardo é um jogador muito importante para a gente e sabemos também da importância de terça-feira, quando a nossa margem de erro tem que ser mínima. O Ricardo é um cara que usa o seu limite em todos os jogos, vai a 100%. De repente, o levando para Curitiba e ele dando o seu melhor, pode faltar um pouquinho de gás para terça-feira. Então, procuramos preservá-lo desse jogo para que, na terça-feira, ele esteja com a sua força máxima", disse Rodrigo Santana.