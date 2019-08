São Caetano realiza sorteio para preenchimento de vagas da nova escola de idiomas

Do Dgabc.com.br



16/08/2019 | 15:43



Na segunda-feira (19), a Prefeitura de São Caetano promove sorteio público para preenchimento das primeiras 500 vagas do curso de inglês do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental), que começará a funcionar ainda neste semestre.



Inscreveram-se um total de 1.976 alunos do 1º ao 9º ano. Os estudantes que não começaram o curso neste semestre ingressarão nas próximas turmas. “Nosso objetivo é beneficiar todos os estudantes do Ensino Fundamental em 2020”, informa o prefeito José Auricchio Júnior.



O sorteio acontece no Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria), às 18h30, para os alunos do 1º ao 4º ano; e às 20h para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Não é obrigatória a presença dos inscritos; as vagas serão contempladas mesmo que o sorteado não esteja no teatro na hora do sorteio.



As vagas para o curso de inglês destinam-se aos alunos de Ensino Fundamental matriculados na rede municipal de ensino. O secretário de Educação, Fabricio Coutinho, explica que o Celef atuará como uma extensão das unidades escolares municipais. Porém, o restante da população ainda poderá contar com a Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti, que oferece aos munícipes de São Caetano cursos gratuitos de Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão.