Delegação da Ucrânia chega a São Caetano visando o Mundial de Natação para Surdos

16/08/2019 | 15:40



A natação de São Caetano recebeu na tarde de quinta-feira (15), na piscina do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, a delegação da Ucrânia, que vai realizar na cidade a fase final de preparação para o Campeonato Mundial de Natação para Surdos, de 26 a 31 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico, no Ibirapuera, em São Paulo.

O Mundial terá a participação de 29 países. A delegação ucraniana é a segunda maior, com 18 nadadores, cinco técnicos, um fisioterapeuta e um massagista. Os europeus ficarão em São Caetano até a próxima sexta-feira (23).



A cerimônia de recepção foi bastante animada. Atletas e técnicos ucranianos foram recebidos pelo secretário em exercício de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), Marco Astolfi, o coordenador de Esporte de Alto Rendimento da SELJ, Marcos Siarvi, e representantes do SERC Santa Maria, Rafael Ebert e Maurício de Oliveira.



“Ações como esta de hoje, em que recebemos a delegação ucraniana de natação para surdos, demonstram que a estrutura esportiva oferecida a atletas e população de São Caetano encontra-se num nível qualitativo bem diferenciado”, disse Siarvi.



Cerca de 90 nadadores e pais compareceram ao cerimonial para prestigiar os atletas e interagir com o grupo. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, São Caetano foi escolhida para receber a delegação russa de natação.