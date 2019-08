Prefeitura abre inscrições para vagas nas escolas municipais de Educação Infantil

Do Dgabc.com.br



16/08/2019 | 15:36



Na próxima segunda-feira (19), a Prefeitura de São Caetano abre inscrições de moradores da cidade para o preenchimento de vagas na Educação Infantil no ano de 2020. Podem se inscrever nas escolas da rede municipal ou conveniadas alunos que comprovem residência na cidade.

A pré-inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo site http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br, a partir das 9h do dia 19 de agosto até o dia 6 de setembro, devendo ser validada posteriormente. Os pais ou responsáveis que não possuírem computador ou internet poderão ir ao Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) apenas para uso do computador, para o preenchimento da ficha online.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

A pré-inscrição precisa ser confirmada, presencialmente, com a apresentação do número de protocolo fornecido pelo site e a documentação necessária. O responsável pela criança deverá comparecer no local, dia e horário indicados no site com as vias originais e cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno; número do CPF do aluno; conta de água e luz do mês vigente; contrato de locação do imóvel com firma reconhecida e o último recibo de aluguel ou folha de identificação do carnê do IPTU de 2019, se proprietário.



Para inscrição em período integral é necessário juntar aos documentos cópias da Carteira de Trabalho da mãe (páginas da foto, dados pessoais e identificação de registro de trabalho) e uma declaração assinada pelo empregador da mãe, constando os dias e horários de trabalho.



A Secretaria Municipal de Educação avaliará a documentação e, quando necessário, encaminhará o cadastro para a realização de duas visitas domiciliares, sendo que, para constatação de sua residência, o responsável legal deverá ser localizado no imóvel respeitando os horários de trabalho e estudo preenchidos no formulário de cadastro. A partir de 11 de novembro, os pais receberão e-mail informando a escola para a qual

o aluno foi encaminhado e a data para efetivação da matrícula.