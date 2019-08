Data de estreia de Para Todos Os Garotos Que Já Amei 2 é revelada - e tem uma novidade!

16/08/2019 | 15:11



A espera está perto de acabar. Na última quinta-feira, dia 15, a Netflix confirmou a data de estreia da segunda parte do filme Para Todos Os Garotos Que Já Amei, intitulado Para Todos Os Garotos: Ps Eu Ainda Te Amo. Em um vídeo postado no Instagram da plataforma, os atores revelaram que o filme será lançado no dia 12 de fevereiro de 2020. E tem mais! O terceiro filme da trilogia já está em produção.

O anúncio foi feito por um vídeo com Lana Cordon, Noah Centineo e Jordan Fisher. E os fãs já foram à loucura:

Netflix obrigado por tudo, se um dia critiquei, não lembro, comentou uma seguidora.

Lembrando que Para Todos Garotos Que Já Amei é baseado na trilogia de livros que leva o mesmo nome e conta a história de uma adolescente que teve suas cartas secretas de amor vazadas para seus amores. Parece que ainda temos muito de Lara Jean e Peter Scavinsky por aí!