Ivan Moré brinca com Neymar em foto ao lado de Bruna Marquezine e jogador curte post

16/08/2019 | 15:11



Como de costume, Ivan Moré publicou um tbt em seu perfil do Instagram na última quinta-feira, dia 15. Acontece que o post teve um gostinho de polêmica, já que o apresentador citou Bruna Marquezine e Neymar. Ousado, hein?

Na publicação, Moré compartilhou um clique ao lado de Marquezine e alguns outros atores, como Bruno Gagliasso, José Loreto, Paulinho Vilhena, Malvino Salvador... até aí, tudo bem. Mas a legenda do artista deu o que falar, como você confere a seguir:

#tbt do dia que quase fiz o @neymarjr morrer de ciúmes! Brincadeira, craque... E que a @maridelgrandemore percebeu que tenho olhos mais belos do que o @brunogagliasso! Fala verdade, a @brunamarquezine tá mais bonita hoje ou não? #brumar

Neymar, mostrando que é mais afrontoso do que o amigo, curtiu a publicação de Moré. Já Bruna, até o momento desta matéria, não deu o seu like no post do apresentador, mesmo marcada na publicação. Hmm...

Nos comentários, muita gente se animou com a brincadeira:

O mais maravilhoso é que ele curtiu a postagem KKKKKKKK. O Ivan é tipo eu, nunca vai superar o fim de #Brumar, desabafou uma fã.

Ivan dando uma força para o Ney, brincou outro.

Ivan sendo cara de pau? Não conhecia esse lado, atestou uma terceira.

E você, o que achou?