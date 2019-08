Michel Teló cai na risada com os filhos ao assistir vídeos antigos das crianças

16/08/2019 | 15:10



Michel Teló é um pai bem babão e na útima quinta-feira, dia15, a esposa do sertanejo, Thais Fersoza, compartilhou um momento fofo dele com os filhos. O casal possui duas crianças, Melinda e Teodoro, e o cantor teve um bom tempo com eles assistindo vídeos antigos de quando os pequenos ainda eram bebês. A atriz compartilhou tudo no Stories e comentou:

- Olha o tanto que criança gosta de se assistir. Ela tá vendo um vídeo dela caindo, ela e o Teodoro rolaram de rir na hora que eles viram ela levando um tombinho quando era bebezinha, sentando na cama e caindo para trás. Como pode? Eles sabem que são eles e rolam de rir.

Depois, a família ainda viu um vídeo de Teló brincando com o filho na época em que ele era bebê e o cantor e as crianças caíram na gargalhada.