Shopping Pátio Higienópolis realiza Festival de Vinhos

Stefanie Sterci



16/08/2019 | 14:36



Os apreciadores de um bom vinho já têm um programa obrigatório, entre os dias 15 e 17 de agosto: a sexta edição do Festival do Vinho, organizado pelo Shopping Pátio Higienópolis, que reúne cerca de 15 vinícolas e importadoras de vinhos de todas as regiões produtoras do mundo, que apresentam mais de 100 rótulos diferentes, entre brancos, tintos, rosés.

Nas tendas instaladas no piso Pacaembu (Boulevard), será possível degustar os vinhos e conversar com experts sobre as diferenças entre uvas, procedências, safras e conhecer as harmonizações mais indicadas. O preço do ingresso é R$ 100 (por dia/por pessoa) – valor que será convertido em crédito na compra de vinho. Segundo as empresas expositoras, os preços dos vinhos podem variar entre R$ 80 a R$ 500 a garrafa.

SERVIÇO:

6º Festival de Vinhos - 15 a 17 de agosto, das 17h às 22h

Shopping Pátio Higienópolis, Piso Pacaembu ( Boulevard)

Ingressos, R$ 100/por pessoa/por dia - à venda (antecipada ou durante o evento), Emporium Dinis (Piso Veiga Filho)