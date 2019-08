Polícia apreende mais de 140 quilos de cocaína e prende três criminosos

Do Dgabc.com.br



16/08/2019



Policiais civis do 70º DP (Vila Ema), na Capital, prenderam em flagrante, na noite da última quarta-feira (14), em São Caetano e em Santos, três indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas no Estado de São Paulo. As prisões ocorreram no decorrer de diligências realizadas em um galpão localizado no bairro Prosperidade e em um imóvel na Cidade de Santos.

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil apurou que um depósito situado em São Caetano estaria sendo utilizado como armazém por uma organização criminosa para o tráfico de entorpecentes.

Agentes vigiaram o local e apuraram que um caminhão e dois automóveis entravam e saiam do galpão com frequência. Os policiais acompanharam estes veículos e descobriram que dois deles estiveram em um endereço no Morro Nova Cintra,em de Santos, no Litoral.

Na noite de quarta-feira, quando o caminhão investigado retornava para o galpão, os policiais efetuaram abordagem. Na ocasião, o motorista do utilitário e o indivíduo que o recebeu no galpão foram presos em flagrante.

Dentro do armazém foram apreendidos um ônibus e uma ambulância. No interior destes veículos foram encontrados fundos falsos para o transporte de drogas. Além disso, foi encontrado outro fundo falso sob o piso no andar superior do imóvel, utilizado como esconderijo para o armazenamento de entorpecentes.

As diligências prosseguiram para o endereço em Santos. No imóvel, o terceiro suspeito foi detido. Durante buscas em um automóvel estacionado no local foram apreendidos 132 tijolos de cocaína, totalizando 143,9 quilos da droga.

Os três indivíduos foram encaminhados ao 70º DP e encontram-se à disposição da Justiça. Eles serão indiciados por tráfico, associação e promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia junto ao Instituto de Criminalística. As investigações prosseguem com o intuito de apurar o envolvimento de outros indivíduos com esta quadrilha.