Após começo turbulento, Anitta e Pedro Scooby decidem manter namoro longe das redes sociais

16/08/2019 | 13:11



Como você viu, Anitta teria exigido uma condição para continuar o seu namoro com Pedro Scooby. A cantora teria dito para o surfista parar de responder as mensagens da ex, Luana Piovani, em meio a tantas declarações polêmicas da apresentadora nas redes sociais. Entretanto, a assessoria de imprensa da funkeira esclareceu que as informações não procedem. Na verdade, Anitta e Pedro fizeram um acerto para não bater boca na internet, com a intenção de preservar a relação. Eles só querem parar com essa história de brigas e farpas trocadas na web.

Essa nota não procede. Anitta e Pedro têm sim um combinado, de manter a privacidade do relacionamento longe das redes sociais, na medida do possível afinal ambos são pessoas públicas. Anitta jamais interferiu na relação de Pedro com os filhos, especialmente com atitudes que possam afastar ou atrapalhar a convivência do pai com as crianças, comunicou a assessoria.

Vale lembrar que, por outro lado, Luana vem expondo bastante as desavenças que tem com Scooby - e já chegou a dizer que pensa em resolver judicialmente a situação dos dois. Complicado, hein?