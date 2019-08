Zezé Di Camargo se emociona ao ganhar homenagens dos filhos

16/08/2019 | 13:11



Zezé Di Camargo e Luciano estiveram na manhã desta sexta-feira, dia 16, no programa Mais Você. Por lá, o cantor sertanejo e companheiro de Graciele Lacerda foi surpreendido com uma comemoração pelo aniversário de 57 anos de idade, que completa no sábado, dia 17. Através de um vídeo, os filhos do cantor, frutos da relação com Zilu Camargo, prestaram uma homenagem ao pai que o deixou emocionado.

A cantora Wanessa foi a primeira a se declarar para o pai: - Paizinho, você é pra mim o maior exemplo de amor, de luz nessa vida, de humildade, de compaixão. Você é meu herói e sempre será meu herói. Te admiro muito! Te amo muito e tenho muita gratidão por você! Que você continue sonhando como um menino e realizando como um homem.

Em seguida foi a vez da atriz Camilla Camargo desejar felicidades ao pai:

- Não que somente hoje eu brinde à sua vida, porque eu brindo à sua vida todos os dias. Não tem um dia que eu não sou grata a Deus por sua existência e principalmente por ter vindo a esse mundo como sua filha, disse ela.

Ao finalizar sua mensagem, a atriz, que se tornou mamãe recentemente, também citou o novo netinho do sertanejo:

- E muito feliz que o Joaquim veio no mesmo signo do vovô, porque tomara que ele herde de você esse seu coração que é gigante, que eu não sei como cabe dentro do peito, disse ela.

O caçula entre os irmãos, Igor Camargo, também deixou seu recado:

- Não é só aniversário de um grande artista, mas é de um grande homem e principalmente de um grande pai. Eu tenho muita sorte de ter um pai com um coração tão grande. Feliz aniversário. Te amo muito!

Emocionado, Zezé ficou quase sem palavras com as mensagens dos filhos. Enquanto Ana Maria Braga falava sobre as declarações, o cantor sertanejo apareceu chorando e, depois, disse poucas palavras sobre seu amor pelas crianças, citando Camilla Camargo:

- Ela foi mãe agora, recente. Falei para ela: agora você vai entender o sentindo da palavra amor. Só quando você é pai ou mãe que você entende o sentido da palavra amor. Não existe amor maior de pai para filho. Um filho que sabe dar valor a um pai e à uma mãe é muito abençoado