16/08/2019 | 13:11



Ivete Sangalo é a nova apresentadora do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow. A cantora assume o comando da atração a partir de 2020.

Ivete será a apresentadora da atração, que tem estreia marcada para 24 de março de 2020. Serão três meses de shows e mistura de ritmos comandados pela estrela baiana ao vivo, todas as terças-feiras, diz o comunicado da assessoria de imprensa da cantora.

A baiana entra no lugar da cantora Iza. O programa também já foi apresentado por Anitta e Thiaguinho. Iza, aliás, está ao lado de Ivete no The Voice Brasil, que está no ar na TV Globo. Essa é a primeira vez que a cantora está como técnica da atração, ao lado da amiga, de Michel Teló e Lulu Santos.