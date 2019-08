16/08/2019 | 12:45



O deputado Baleia Rossi, autor da reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, disse nesta sexta-feira, 16, que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) irá apoiar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45, da reforma tributária. No entanto, afirmou que, assim como os Estados, têm demandas próprias.

Questionado, Rossi explicou que uma das exigências dos municípios é que a União participe do conselho gestor do IBS, o imposto único que incidirá sobre bens e serviços, com o mesmo peso de governadores e prefeitos.

Os Estados vão além e pedem que a União fique de fora da gestão, recebendo apenas sua parcela na arrecadação.