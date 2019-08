Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 12:42



Acabou o período dos trâmites burocráticos. Negociações, números, documentos, cláusulas, parágrafos, assinaturas e discursos. Chegou a hora de colocar a mão na massa. O que os cidadãos de Santo André mais querem do acordo entre a Prefeitura e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é que, principalmente no período do verão, possam contar com abundância de água em suas casas.

É a solução para o problema crônico das torneiras secas que os moradores esperam da Sabesp, que no dia 31 de julho formalizou o acordo que lhe dá o direito de, pelos próximos 40 anos, ter a concessão dos serviços de água e esgoto no município. A primeira ação prática do negócio foi o abatimento de dívida estimada em R$ 3,4 bilhões que a cidade tinha com a empresa.

Aproxima-se o momento de comprovar na prática se o negócio foi realmente bom como se apregoou desde o princípio das tratativas. E o pontapé inicial neste jogo será dado em 11 de setembro, o primeiro dia efetivo de operações da Sabesp em Santo André.

Entretanto, em espécie de preliminar, a empresa começa na terça-feira a primeira das quatro grandes intervenções que planeja realizar, e que irão demandar investimento de R$ 21 milhões. Segundo a Sabesp, obras necessárias para sanar a crise das torneiras inoperantes que atormenta principalmente aqueles cujas residências estão na periferia.

E durante a apresentação dos projetos, ontem, a promessa foi a de que no dia 22 de dezembro pelo menos 60% dos problemas estejam solucionados, colocando fim à intermitência de água.

É conveniente que os andreenses anotem essa data. E que cobrem das autoridades municipais e da Sabesp que o compromisso seja rigorosamente cumprido. A equipe deste Diário certamente fará isso. E não aceitará outro desfecho que não seja a resolução de uma queixa que perdura por tanto tempo e que inúmeros transtornos causa. Água é um direito.