Obituário - 16 de agosto de 2019

16/08/2019 | 12:36



Sexta-feira, 16 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 13 de agosto

Marcílio Perim, 99. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Bento de Oliveira, 91. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Crematório Vila Alpina.

Thereza Zambrana Toledo, 90. Natural de Pindorama (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edite Beraldo Rodrigues, 86. Natural de Maria da Fé (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Madalena da Silva, 76. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lizena Aparecida dos Santos Silva, 75. Natural de Tanabi (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anália Vitória de Oliveira, 70. Natural de Piatã (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Hilário, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Ajudante geral. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 14 de agosto

Joaquim Brindo da Cruz, 84. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Nazareno Broglio, 84. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Municipal de Pedreira (SP).

Elias de Souza Braga, 69. Natural de Guiricema (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto de Campos, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Diamantino, 64. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 15 de agosto

Maria do Carmo da Silva, 95. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Municipal de Taubaté (SP).

Angela Costa Bravo Ortega, 92. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Oleni Amaro de Freitas Bacelar, 80. Natural do Recife (PE). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 15. Crematório Campos das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Katsutoshi Matsmoto, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 15. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

José Antonio Biazan, 69. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Guarará, em santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Jandira Crispin, 68. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Gilda, em santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréa Avellino, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 12 de agosto

Palmira Bispo dos Santos, 88. Natural de Jequié (BA). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Municipal de Sarandi (PR).

Maria Generosa da Silva, 80. Natural de Missão Velha (CE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Vale da Paz, em Diadema.

Miguel Raposo Leite, 72. Natural de Portugal. Residia no Parque São Pedro, em São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Ademir Minini, 71. Natural de Jerônimo Monteiro (ES). Residia na Vila dos Vianas, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.

Creuza Oliveira Sampaio, 63. Natural de Santana (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Eduardo Alves dos Santos, 63. Natural de Itororó (BA). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 13 de agosto

Clemência Maria Barbosa, 98. Natural de Chorrocho (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Durvalina Nunes Pardim, 85. Natural de Mortugaba (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria do Socorro da Costa, 79. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Casemira da Silva Campos, 78. Natural de Aquidauana (MS). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Mitsuko Ganeko Higa, 74. Natural do Japão. Residia na Vila São Silvério, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 14 de agosto

Olavio Barion, 76. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Augusto César Amorim, 67. Natural de Campos do Jordão (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Valdemir Pio de Oliveira, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 14, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Antonio Carlos Morales, 60. Natural de Oriente (SP). Residia na Vila Santa Cássia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Duege Camargo Rocha, 83. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia em São Caetano. Dia 14. Cemitério Municipal do Espírito Santo do Pinhal (SP).

Maury Bedendo Rodrigues, 76. Natural de Ubá (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Hoje, dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 13 de agosto

Quitéria Saraiva de Souza, 71. Natural de Panelas (PE).

Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 14 de agosto

Jesus Gomes da Silva, 90. Natural de Canaã (MG). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Dia 14. Vale da Paz.

Dorival Batista Savoldi, 81. Natural são Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Ademir Soares Dantas, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Francimar Oliveira de Araujo, 43. Residia no Alto Longa (PI). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Apparecida Conceição Pedro Forti Figueiredo, 85. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Jaú (SP).