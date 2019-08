Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela estar doente há um mês: Tenho estado com tanta dor

16/08/2019 | 12:11



Rumer Willis fez um longo desabafo no Instagram na última quinta-feira, dia 15. A atriz, que está nas telonas no filme Era uma Vez...em Hollywood, publicou uma foto em que aparece deitada na cama, completamente sem maquiagem e revelou que sua saúde não anda muito bem nos últimos tempos:

Essa sou eu ontem: exausta, destruída e morta. Eu tinha acabado de desligar o telefone com minha irmã depois de ter um surto infantil. Soluçando sobre como estava tão cansada e me sentindo importente. Eu tenho estado doente durante mais de um mês e tudo começou com uma intoxicação alimentar e depois para um problema não esclarecido no estômago que me impediu de comer porque meu estômago dói e agora estou gripada e também com uma sinusite. Eu me senti tão impotente e assustada e tão completamente oprimida. Eu senti que o tempo estava passando e eu estava presa em um corpo que não queria trabalhar comigo. Eu tenho estado com tanta dor e tenho tentado lutar, mas eu estou com raiva e triste, acabei de concluir que estava tentando controlar tudo. Eu estava ouvindo meu corpo, o que era preciso, ou estava tentando controlar o que sentia e quando sentia? Eu me perdoei por qualquer julgamento que eu tivesse contra mim mesmo ou contra meu corpo por ele não se comportar do jeito que eu queria e realmente apenas me permiti estar exatamente onde eu estava e deixar ir. Acordei esta manhã sentindo-me melhor porque eu não estava mais em guerra. Eu não estou 100% ainda, mas estou chegando lá, escreveu ela.

A filha de Demi Moore e Bruce Willis ainda falou sobre a importância de se amar e não querer controlar tudo a sua volta:

Eu queria compartilhar isso porque acho importante compartilhar não apenas as partes divertidas da minha vida, mas também as mais difíceis, porque estamos todos fazendo o melhor que podemos com a ferramentas que temos. É meu aniversário amanhã e eu queria começar meu novo ano deixando de lado velhas crenças que nã me servem mais. Por isso, te encorajo a prosseguir seu dia, semana ou mês, permitindo-se abandonar o controle do resultado, controlar as expectativas sobre si mesmo e abandonar qualquer história que você invente se as coisas não saírem da maneira que você planejou. Espero que eu tenha ajudado e você se ame de qualquer maneira.