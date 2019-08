Sandy e Junior movimentam o ensaio do Criança Esperança

16/08/2019 | 12:11



O show da 34ª edição do Criança Esperança acontece na próxima segunda-feira, dia 19, ao vivo na Globo. Mas a dupla mais disputada na mídia no momento, Sandy e Junior ensaiou nos estúdios da atração na última quinta-feira, dia 15. Mesmo sem falar com a imprensa, os jornalistas puderam escutar de uma sala ao lado a que estava rolando o ensaio a passagem de som de Vamos Pular, música que abrirá o evento. Nos bastidores, a jornalista Fernanda Gentil, fã assumida da dupla, tietava os dois.

- Espero me conter na apresentação. Adoro a Sandy, mas sou mais os dois juntos, confessou.

Destaque no The Voice Basil, a cantora Iza, com um figurino que lembrava uma deusa africana, foi uma das primeiras a soltar a voz, mas saiu em seguida também sem dar declarações, alegando estar atrasada para uma viagem. Ela dividiu o palco com Karol Conka, fazendo um dueto na canção Roda Viva, de Chico Buarque.

Mais uma vez o ator Jonathan Azevedo, que já foi beneficiado pelo projeto Criança Esperança abre o show, fazendo um apelo para quem está assistindo.

- A mensagem deste ano é para renovar a alegria dentro do seu coração. As pessoas me perguntam para onde o dinheiro vai e explico que sem essas doações que fizeram no passado, eu não estaria aqui hoje sendo essa referência. Eu não teria estudado teatro, disse.

O ator também lembrou da situação complicada que muitos adolescentes vivem no estado do Rio de Janeiro, onde a morte de dois jovens causaram comoção na cidade semana passada.

- Poderia ser o meu irmão, o seu filho, o seu primo. A gente não está impondo nenhum pensamento e sim ter as reflexões para que amanhã seja melhor para todos.

Aliás, se você reparou, este ano a emissora mudou a programação, já que o show acontecerá na segunda-feira, logo após a novela A Dona do Pedaço. Além do mesão da esperança, onde os artistas atendem os telespectadores, os programas mostrarão o dia a dia das instituições que serão ajudadas.

Leandra Leal, uma das mobilizadoras da campanha, também conversou com a imprensa nos bastidores.

- Eu espero que essa mudança resulte numa arrecadação maior, apesar de ser um ano difícil, um ano de crise, acho que também a crise faz a gente entender o quão importante é a gente viver em uma sociedade menos desigual, falou a atriz.

Ela também comentou sobre a morte de adolescentes no Rio .

- É desesperador ver as famílias perdendo seus filhos a troco de nada por uma política de segurança que é para exterminar, é endereçada, que não vai trazer segurança para ninguém. É uma política de extermínio do povo negro, periférico, lamentou.

Já Dira Paes, outra mobilizadora, deu um depoimento sobre uma situação da sua vida particular.

- Encarei a minha dificuldade, perdi uma sobrinha quando ela tinha 13 anos de idade, então para mim foi muito difícil e passar por cima disso encarando de frente o problema. Tinha muita dificuldade em entrar em hospitais, creches que abraçam crianças com câncer e foi justamente um dos primeiros lugares que fui. Encarar seus medos, suas agonias de frente, você sempre sai transformado, falou emocionada.

Outros nomes também prometem dar um brilho especial ao evento como Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Carlinhos Brown, Reynaldo Gianecchini e Aline Barros. Os musicais ficam por conta de Lulu Santos e Buchecha cantando Tempos Modernos, os pagodeiros Thiaguinho e Péricles, assim como Anitta e Gilberto Gil, que cantarão juntos na atração.