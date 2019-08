Autenticação biométrica: é possível roubarem sua digital?

Da Redação, com assessoria



16/08/2019 | 12:18

Recentemente, foi descoberto que impressões digitais de mais de 1 milhão de pessoas, bem como informações de reconhecimento facial e outros dados pessoais de usuários – que eram de responsabilidade de uma empresa do Reino Unido – estavam disponíveis de forma pública em um banco de dados. As informações são do The Guardian.

Boa parte das pessoas imaginam que apenas dados pessoais, fotografias, entre outros documentos, podem ser vazados. Na verdade, não. A autenticação biométrica também pode. E essas informações são um alvo tão valioso para os cibercriminosos quanto nomes de usuários e senhas. Isso porque é possível usá-las para falsificar a identidade de alguém em ataques massivos e direcionados.

Esse tipo de ciberataque mostra como é importante para as empresas proteger as informações dos clientes. Até porque, no caso de uma violação de dados, o aviso usual para alterar senha se mostra inútil, já que o usuário não pode alterar sua digital.

“Recomendamos fortemente que a biometria seja usada apenas como uma alternativa para nomes de usuários, não para senhas. Se uma senha cair em mãos erradas, você poderá alterá-la. Se isso acontece com a sua digital, ela estará marcada para sempre”, alerta David Emm, pesquisador de segurança da Kaspersky.

