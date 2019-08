Critérios que levam uma startup a ser selecionada para programas de aceleração

Da Redação, com assessoria



16/08/2019 | 12:18

A Acordo Certo – empresa de soluções financeiras que realiza transações entre empresas e consumidores inadimplentes – está entre as sete fintechs escolhidas para participar do programa de aceleração Scale-Up Tech 2019, da Endeavor. A iniciativa, que já teve nomes como GuiaBolso e MaxMilhas, inclui mentorias, acompanhamento do negócio e desenvolvimento dos fundadores.

Os negócios “Scale-Ups” são considerados inovadores, organizados, com alto potencial de impacto, perspectiva de crescimento e resultados e, acima de tudo, agregam valor nos mercados em que atuam. Aqui, a Acordo Certo listou quatro critérios que contribuíram para estar entre as selecionadas. Confira!

1. Inovação

Com quase quatro anos de operação, a fintech possui atualmente cerca de 4 milhões de usuários cadastrados e utiliza a plataforma de inteligência artificial para unir inadimplentes e empresas.

2. Potencial de impacto

Trazer o bem-estar financeiro, tanto do credor como do consumidor inadimplente, propondo soluções amigáveis, sem ser invasivo como nos meios tradicionais, é a missão da Acordo Certo. Na plataforma, é possível realizar a negociação de dívidas com empresas, como Claro, NET, Santander, Lojas Pernambucanas, Riachuelo, Anhanguera, Lojas Colombo, e outras.

3. Crescimento

A empresa registrou crescimento sete vezes em 2018, comparado a 2017, e tem previsão de crescer 300% em 2019. Além disso, no Brasil há 63 milhões de pessoas endividadas, que representam R$ 450 bilhões em recuperação, bem como oportunidade de crescimento em escala global, já que existe um mercado de inadimplentes no mundo todo com poucas soluções digitais.

4. Agregar valor nos mercados de atuação

Destaque para o Net Promoter Score, forma utilizada para medir o nível de satisfação dos clientes da empresa. A praticidade nas negociações e a interação entre consumidor e credor na plataforma refletem esse resultado: 68, sendo o máximo 100. Para se ter uma ideia, empresas de comércio eletrônico possuem um nível menor do que este e, neste quesito, a Acordo Certo passou a ser referência.