Lançamento: motorola one action chega ao Brasil com câmera tripla e preço de R$ 1.799

Da Redação, com assessoria



16/08/2019 | 12:18

A Motorola lança hoje (16) no Brasil o motorola one action, o mais novo smartphone da família. O aparelho de 6,3 polegadas tem como diferencial a câmera tripla e a gravação de vídeos na vertical para assistir na horizontal. O preço sugerido é a partir de R$ 1.799. Está disponível nas cores azul-denim e branco-polar.

Conjunto de câmeras

A câmera que mais se destaca no conjunto triplo do motorola one action é a de ação ultra-wide, que tem ângulo aberto de 117º e promete enquadrar quatro vezes mais elementos em uma mesma cena. Também permite a gravação na posição vertical e exibição na vertical, em modo tela cheia.

Ainda traz a Estabilização Eletrônica, que evita a captura de vídeos tremidos, e a tecnologia 2.0 µm Quad Pixel, que promete quatro vezes mais sensibilidade à luz, para gerar fotos nítidas e brilhantes em qualquer situação de luminosidade.

A câmera principal tem 12 megapixels, e a de profundidade possui 5 megapixels. Os recursos de inteligência artificial da Motorola, como otimização de fotos, composição inteligente e captura automática de sorriso, garantem uma captação mais profissional.

Outras especificações

O motorola one action vem com processador Octa-Core de 1.9 GHz, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno (expansível com cartão microSD para até 512 GB). Em relação à bateria de 3.500 mAh, ela promete durar um dia inteiro. Na prática, o usuário poderá assistir a 11 horas de vídeo ou reproduzir músicas por 47 horas.

O smartphone vem com Android One – o mais puro do mercado – e as populares experiências moto, que incluem girar o punho para abrir a câmera e agitar o aparelho duas vezes para ativar a lanterna.

