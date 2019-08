Azealia Banks detona Pabllo Vittar: Nunca vou abrir show para essa v***a

16/08/2019 | 11:11



Sem papas na língua mesmo! Azealia Banks detonou Pabllo Vittar mais uma vez após um seguidor cobrar desculpas da cantora por ter ofendido a brasileira no ano passado. No Instagram Stories, na última quinta-feira, dia 15, ela escreveu:

Como eu ofendi uma comunidade inteira por dizer que uma drag queen não está abafando, assim como ela pensa na sua cabeça que está? Lol. Pabllo me dá uma vibe de artista classe C, por fazer de sua arte uma direta réplica ao estilo cabaré, que muitos artistas estão fazendo na classe A. Sinto que muitos artistas brasileiros têm um estilo forçado de audição do American Idol. Meu maior desejo é que a Pabllo encontre sua verdadeira voz de artista. Ela não encontrou uma ainda. Ela copia o que ela vê e então quer exigir respeito de uma artista que literalmente sofreu para encontrar sua voz.

Azealia ainda estendeu suas críticas aos cantores brasileiros num geral:

Tipo, por que fazer um tributo a todo os nossos pop ocidentais cafonas, quando a profundidade da cultura brasileira e sua música, a bossa nova e o funk detonam qualquer dessas m***a que fazemos do lado de cá. E com isso dito, eu ainda jamais vou para essa v***a. Não, eu não sinto muito.

Babado, hein?

Por enquanto, Pabllo Vittar não se pronunciou sobre as declarações da norte-americana.