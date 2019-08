Como aproveitar em poucos dias

Redação



16/08/2019 | 10:48

Nos últimos anos, Portugal despontou no cenário turístico e se tornou um destino muito cobiçado pelos viajantes. A capital, Lisboa, tem uma beleza característica, com seus bondinhos elétricos, calçadas de paralelepípedos e construções centenárias, mas está repleta de restaurantes modernos, bares badalados e galerias de arte contemporânea. Já Porto, segunda maior cidade do país, está situada à margem do rio Douro, apresentando cenários naturais de tirar o fôlego, estruturas imponentes, hotéis, restaurantes, bares e museus. Além dessas, o que não faltam são atrações para aproveitar em curtos roteiros pelo Centro de Portugal.

Quem visita as duas cidades portuguesas pode aproveitar para conhecer outros lugares encantadores próximos a elas. A melhor forma para fazer isso é alugando um carro, uma vez que as estradas são ótimas e o veículo dá mais liberdade para escolher quanto tempo ficar em cada lugar.

Divulgação Vista da cidade de Tomar

Partindo de Lisboa: Óbidos, Fátima e Tomar

Em cerca de uma hora, percorre-se o trajeto que liga Lisboa a Óbidos, que tem 84 quilômetros. Protegida por enormes muralhas, esta charmosa vila fica em uma colina e tem um visual inesquecível, composto por ruazinhas de pedra, casinhas brancas e um grandioso castelo.

Vale a pena passar uma noite em Óbidos. Assistir ao entardecer de cima das muralhas e passear pelas ruas tranquilas à noite são experiências inesquecíveis.

Partindo de Óbidos, em menos de uma hora chega-se em Fátima, um dos principais destinos religiosos do mundo. A história da cidade conta que a Virgem Maria apareceu diversas vezes para três crianças em 1917, levando mensagens de esperança e fé. Os eventos levaram à construção de igrejas e santuários em homenagem à santa.

O próximo destino do roteiro é Tomar, a apenas 39 quilômetros de Fátima. A cidade é um dos lugares mais importantes da história dos Cavaleiros Templários em todo o mundo. No Convento de Cristo, uma construção grandiosa, que mistura diversos estilos artísticos, como romântico, gótico e manuelino, há um templo que foi construído para ser o oratório privativo dos Cavaleiros da Ordem. Também na cidade, a Igreja de Santa Maria do Olival foi sede da Ordem em Portugal, e o parque Mata dos Sete Montes era onde se realizavam os rituais de iniciação.

Para voltar a Lisboa, são apenas 137 quilômetros, totalizando 350 quilômetros na viagem. Quem tem mais tempo disponível e quer esticar o roteiro, pode visitar Alcobaça, Batalha e Leiria antes de ir a Fátima.

Divulgação Vista da cidade de Tomar

Partindo de Porto: Aveiro, Coimbra e Viseu

Para quem está em Porto, há outras cidades para conhecer. A primeira é Aveiro, a apenas 79 quilômetros de distância. Conhecida como a “Veneza Portuguesa”, ela é cortada por um conjunto de canais, onde circulam os moliceiros, barcos típicos e coloridos.

O melhor horário para fazer um passeio de moliceiro é no final da tarde. Outras atrações da cidade são as construções características da Art Nouveau e as casas com fachadas decoradas pelos tradicionais azulejos portugueses.

De lá, são apenas 61 quilômetros até Coimbra, uma das mais importantes cidades universitárias de Portugal. Lar de uma das universidades mais antigas do mundo, o destino tem um centro histórico preservado, além de belos parques. É um lugar onde passeios a pé são altamente indicados.

Por fim, após 92 quilômetros, chega-se a Viseu, uma cidade antiga, com várias construções medievais, mas que tem uma atmosfera jovem devido aos universitários que ali vivem. Com bons restaurantes e bares animados, é o lugar ideal para provar os aclamados vinhos da região do Dão.

De Viseu a Porto são apenas 127 quilômetros, somando 359 quilômetros em todo o roteiro. Os viajantes que buscam um roteiro mais longo podem conhecer também Ílhavo e Figueira da Foz após saírem de Aveiro.

Maravilhosas fotos de Portugal

Cascais, Sintra, Lisboa e Porto são algumas das belezas portuguesas. Repleto de história e cultura, o território é conhecido por praias maravilhosas e monumentos deslumbrantes. O Rota de Férias separou algumas fotos de Portugal que permitem admirar paisagens magníficas e mostram um pouco mais das riquezas do país. Confira: