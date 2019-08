Rodrigo Bocardi é confundido com Boechat e responde: Que honra!

16/08/2019 | 10:11



Que gafe! Na manhã desta sexta-feira, dia 16, durante o Bom Dia SP, da TV Globo, o âncora da atração, Rodrigo Bocardi, acabou sendo confundido com o jornalista Ricardo Boechat, por uma entrevistada. Durante uma pauta sobre pães de queijo, o repórter Filippo Mancuso realizava algumas entrevistas na rua e abordou uma senhora, chamada Silvana. Ao término do bate-papo, ela se despediu do jornalista e citou o apresentador do estúdio:

- Vamos ver o Ricardo Boechat lá!

Mancuso, então, saiu andando e a corrigiu:

- Rodrigo!

E ao fundo, a mulher disparou:

- É! Rodrigo, disse percebendo a confusão.

No estúdio, Bocardi encarou a troca de nomes de forma positiva e disse:

- Virei Ricardo Boechat aqui, que honra!

Ricardo Boechat, que era jornalista e apresentador da emissora concorrente, a Band, morreu em fevereiro deste ano ao sofrer um acidente de helicóptero.