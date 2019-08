16/08/2019 | 09:42



Após os juros terem fechado com viés de baixa ontem, a curva volta a fechar na manhã desta sexta-feira, em sintonia com o dólar ante o real e outras moedas emergentes e refletindo o ambiente externo mais tranquilo. A liquidez, no entanto, é bem fraca, num dia de agenda esvaziada.

Às 9h17, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,42%, na mínima, de 5,46%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,38%, de 6,46% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,87%, de 6,94% no ajuste anterior.