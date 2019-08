Sem Alisson, Liverpool pode ficar sem goleiro reserva após 'carrinho' de torcedor

16/08/2019 | 09:12



O Liverpool pode ter um desfalque inusitado para a partida contra o Southampton, neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O treinador alemão Jurgen Klopp anunciou nesta sexta-feira que o goleiro espanhol Adrián, que substitui o brasileiro Alisson, será avaliado momentos antes do jogo por conta de uma contusão no tornozelo. O inusitado é que essa lesão foi causada por um torcedor.

Na última quarta-feira, Adrián foi o herói do título da Supercopa da Europa ao defender a última cobrança na disputa por pênaltis contra o Chelsea, em Istambul, na Turquia. Na comemoração com os companheiros, um torcedor do Liverpool invadiu o gramado e deu um "carrinho" na direção dos jogadores e acertou o tornozelo do goleiro espanhol.

De acordo com Klopp, as dores no local atingido aumentaram na quinta-feira, depois da volta à Inglaterra, e a escalação de Adrián será definida apenas momentos antes da partida no St Mary's Stadium, em Southampton.

"Ele só vai jogar se estiver 100% recuperado. Eu realmente não entendo como, no mundo de hoje, quando estamos todos juntos, sem qualquer alambrado (nos estádios), um torcedor consiga se desvencilhar dos seguranças, dar um carrinho e acertar o tornozelo (de Adrián). É muito louco", disse Klopp, em entrevista coletiva em Liverpool, antes da viagem a Southampton.

Caso realmente não possa ir a campo, Adrián será substituído por Andy Lonergan, de 35 anos, que foi contratado às pressas no início desta semana junto ao Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, depois da lesão muscular sofrida por Alisson na estreia do Campeonato Inglês, na última sexta-feira, contra o Norwich.