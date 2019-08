Bianca Bin não quis renovar contrato com a Globo

16/08/2019 | 09:11



Depois de ter feito sucesso como a protagonista Clara na novela O Outro Lado do Paraíso, de 2017, Bianca Bin não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo. A atriz, agora, irá manter contrato por obra e, segundo a TV Globo, em comunicado enviado ao jornal Extra, a decisão foi tomada em comum acordo.

O que mudou foi a relação de trabalho. Neste momento, o contrato da atriz não foi renovado, em decisão tomada em comum acordo entre as partes. Portanto nada impede que no futuro a atriz seja escalada para uma nova obra, diz a nota enviada pela assessoria do canal.

Mas a versão dada pela agente da atriz, Vivian Golombek, é outra. Para o jornal, ela explicou que a decisão de não renovar o contrato partiu da atriz, que pretende descansar sua imagem depois do papel de destaque no horário nobre:

O contrato terminou em maio , apesar da empresa querer renovar, optamos por não continuar em formato de contrato longo para podermos fazer outros trabalhos. Preferimos fazer por obra. Bianca está muito feliz atualmente fazendo cinema e teatro. São escolhas de direcionamento de carreira e que servem para deixar a imagem descansar, disse a representante.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, Bianca estava cotada para interpretar personagem importante na novela Salve-se quem puder, próxima novela das sete. Ela, no entanto, preferência ao teatro:

Logo após a nossa decisão por não renovar, veio novo convite por parte da Globo para a novela do Daniel Ortiz, mas infelizmente a agenda não permitiu fazer a próxima novela. No teatro ela está se preparando para fazer uma peça dirigida pelo Mario Bortolotto, do grupo Cemitério de Automóveis, que deve ter estrear em 2020 e esse ano fará um filme de longa metragem que ainda não posso divulgar, explicou Vivian para a colunista.