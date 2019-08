Argentinos criticam falta de 'respostas ao povo' dos candidatos à presidência

16/08/2019 | 08:49



O centro de Buenos Aires foi tomado ontem por milhares de manifestantes que protestaram em razão da instabilidade econômica na Argentina. Desde segunda-feira, o país tem uma forte desvalorização do peso, que ameaça piorar a crise em vigor desde abril de 2018.

A coordenadora do movimento Barrios de Pie, uma das organizações sociais que convocaram a manifestação com partidos de esquerda, Silvia Saravia, considerou "grave" que o governo de Mauricio Macri e a campanha do peronista Alberto Fernández, favorito às eleições de outubro, se preocupem mais com "a mensagem dada ao setor financeiro do que com respostas concretas para a maioria do povo". (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.