Se arrastando para uma esperada decisão

Dérek Bittencourt



16/08/2019 | 07:00



Escrevi aqui neste espaço na semana passada que a Série A-1 estava próxima de conhecer o 16º time. O fato ainda não se concretizou, mas está cada vez mais perto. E terá o desfecho que anunciei: a vaga aberta pela fusão administrativa entre Red Bull e Bragantino ficará mesmo com o Água Santa. Informações dão conta de que o Toro Loko já comunicou à FPF (Federação Paulista de Futebol) que não vai vender sua vaga e, por não poder disputar a elite estadual – dois clubes sob mesmo comando não podem, por regulamento, jogar no mesmo patamar –, será automaticamente rebaixado para a Série A-2, causando a promoção automática do Netuno, que ficou com a terceira melhor campanha no segundo nível paulista.

Sendo assim, tal assunto parece não estar mais sequer em discussão nos corredores e salas da entidade que dirige o futebol estadual. Muito pelo contrário. Os gestores da FPF podem se concentrar apenas na manutenção ou reformulação do regulamento do Paulistão que, ao meu ver, privilegia Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, e oferece aos outros 12 participantes, que não são privilegiados com cifras tão gordas na cota, uma curta corrida de apenas 12 rodadas (inclusos aqui duelos diante de três destes grandes) contra o rebaixamento; em compensação, quem não cai consequentemente está na luta pela classificação às quartas de final. Sendo assim, Santo André e Água Santa devem se cuidar para não encerrarem a competição na zona da degola e retornarem instantaneamente à Série A-2.

VAI DAR TEMPO?

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou o investimento de mais R$ 1 milhão para realizar as adequações pedidas pela FPF para que o Estádio Bruno Daniel esteja apto a receber a elite estadual em 2020. Tudo deverá estar pronto até 30 de novembro, ou seja, serão quase 110 dias para realizar – entre outras – a instalação de mais dois elevadores e finalizar as obras nos vestiários visitantes, além de tirar todos os laudos atualizados.



Enquanto isso, o Ramalhão ficará como responsável pelo gramado, como forma de contrapartida pelo uso do espaço. Justo, na minha opinião, desde que a Prefeitura não exagere e leve para o local eventos que prejudiquem as condições da grama, como jogos festivos, esportes que reúnem muitas pessoas em campo e outros. Vejo que apenas a várzea andreense tem direito a utilizar o sagrado gramado nas finais de seus campeonatos.

GOLAÇO DO CACHORRÃO

O EC São Bernardo vem fazendo bonito em sua primeira participação da Copa Paulista. Terceiro colocado do Grupo 4, está a um empate da classificação para a próxima fase. E mesmo em meio à disputa dessa competição, já começou a pensar em 2020. Na noite de terça-feira, em restaurante da cidade, dirigentes, patrocinadores, parceiros e integrantes da comissão técnica do profissional e da base estiveram reunidos para traçar o planejamento da próxima temporada, na qual – por ora – disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista da Série A-3

Com grande experiência em diversos clubes, o recém-chegado gerente de futebol Flávio Alves falou em “integração” dos departamentos profissional e de base. E tal cenário é amplamente favorável ao time principal, que vem sendo muito bem comandado pelo técnico Renato Peixe, a exemplo da equipe de juniores, sob batutas de Galego e Fábio Reis.

TAMBÉM PERTO DO FIM

É possível que a transferência do CAD para Ribeirão Pires tenha um desfecho favorável na semana que vem. Isso porque a sessão da Câmara Municipal, na quinta-feira, pode trazer à pauta a aprovação dos vereadores pelo convênio que vai trazer o Imperador para a cidade. Sem prestígio em Diadema, o clube encontrou muita receptividade na estância turística, pela qual demonstrou interesse mútuo e vai não só disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão a partir de 2020, como construir um centro de treinamentos com direito a alojamento e campos, além de ajudar na reforma do estádio municipal na Vila Gomes. <EM>

À MODA ANTIGA

E por falar em Ribeirão Pires, na sessão de ontem, a Câmara aprovou unanimemente (17 votos) o projeto de lei número 046/2019, de autoria dos vereadores Edmar Donizete Oldani e Rubens Fernandes da Silva, que institui no calendário oficial do município a Semana do Carrinho de Rolimã. Não, não é piada. Particularmente, nunca andei – o que me torna motivo de piada em meio aos colegas de Redação, fazer o quê? –, mas por histórias da diversão e do engajamento da criançada de antigamente desde a montagem dos carrinhos até o momento de desbravar as descidas por aí, acredito que tenha sido uma decisão bastante acertada dos parlamentares ribeirão-pirenses.