Artilheiro nato, Gleyson curte fase

Dérek Bittencourt



16/08/2019 | 07:00



O São Caetano lidera o Grupo 4 da Copa Paulista com folga. Apesar da derrota (2 a 1) para o Água Santa, em pleno Estádio Anacleto Campanella, que o fez perder a invencibilidade, o Azulão segue tranquilo na ponta da classificação. E muito disso deve aos gols marcados pelo atacante Gleyson, 22 anos, que balançou as redes em oito oportunidades até aqui e é o artilheiro do torneio.

Se pensar que o São Caetano conta no elenco com Alvinho, principal goleador da última Série A-2 estadual com a camisa do Água Santa (11 gols) e Ermínio, maior artilheiro azulino da história da Copa Paulista, com 20 tentos, acaba sendo grata surpresa a manutenção de Gleyson entre os titulares. E ele não vem desapontando o técnico Marcelo Vilar, tampouco seus companheiros.

E com todo este cenário, o atacante só tem motivos para comemorar a boa fase. “Fico feliz dos gols estarem saindo. Trabalho muito para poder ajuda a equipe, mas a artilharia vem em segundo plano. O meu objetivo maior é conquistar a Copa Paulista, se a artilharia vier junto, seria perfeito”, disse Gleyson.

A troca no comando do São Caetano logo no começo do campeonato – Luiz Gabardo deu lugar a Marcelo Vilar logo após o empate na estreia – parece ter feito bem ao atacante, que explicou o motivo. “A comissão técnica nova está nos ajudando muito. Nos passam muita confiança e experiência. Estamos evoluindo durante a competição e aplicando cada vez mais o que a comissão pede para nós.”

O jogador ainda falou a respeito do primeiro revés no torneio, o qual não traz grandes prejuízos, mas agrega aprendizados para o elenco azulino. “Continuaremos 100% focados, temos o objetivo de terminar em primeiro do grupo, e para isso acontecer, precisamos ir atrás das vitórias nos próximos jogos, independentemente se já estamos classificados ou não”, concluiu.

Nascido em Americana, Gleyson foi contratado sem muito alarde pelo São Caetano em 2018 e logo foi emprestado para o Comercial, pelo qual disputou o Paulista da Segunda Divisão de 2018. O atacante teve grandes atuações, marcando 18 gols em 26 jogos, artilheiro absoluto, oito tentos a mais do que o segundo colocado. No retorno, integrou o grupo do Paulistão, sem grandes atuações – até pelo pouco tempo que teve em campo com o técnico Pintado. Agora, porém, deslanchou.