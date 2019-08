Osaka, Barty e Pliskova passam às quartas em Cincinnati; Halep cai diante de Keys

15/08/2019 | 23:34



A australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka e a checa Karolina Pliskova confirmaram a condição de principais cabeças de chave do Torneio de Cincinnati, nesta quinta-feira, e asseguraram classificação às quartas de final do evento de nível Premier realizado em quadras duras nos Estados Unidos. Já a romena Simona Halep, logo atrás deste trio de tenistas na lista de maiores favoritas, acabou dando adeus nas oitavas de final.

Atual vice-líder do ranking mundial e principal pré-classificada da competição norte-americana, Barty sofreu para confirmar favoritismo, mas avançou ao superar a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5. Assim, ela se credenciou para encarar na próxima fase a grega Maria Sakkari, que em outro duelo do dia eliminou a bielo-russa Aryna Sabalenka, também de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

A japonesa Naomi Osaka, hoje no topo da listagem da WTA e segunda cabeça de chave em Cincinnati, foi às quartas de final ao bater a taiwanesa Su-Wei Hsieh com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/2. A sua próxima rival estava prevista para ser definida ainda na noite desta quinta ou apenas no início da madrugada de sexta (no horário de Brasília), na conclusão do jogo final da programação do dia, entre a ucraniana Elina Svitolina e a norte-americana Sofia Kenin.

Pliskova, por sua vez, se garantiu na luta por uma vaga na semifinal ao derrotar a sueca Rebecca Peterson por 7/5 e 6/4. A sua oponente seguinte na competição será a russa Svetlana Kuznetsova, que frustrou a torcida local ao desbancar o favoritismo da norte-americana Sloane Stephens, oitava cabeça de chave, com uma arrasadora vitória por 6/1 e 6/2.

Já a romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo que hoje ocupa o quarto lugar do ranking mundial, acabou sendo superada pela local Madison Keys, 18ª colocada da WTA, que triunfou com parciais de 6/1, 3/6 e 7/5. Com isso, ela avançou para travar um duelo entre jogadoras da casa nas quartas de final contra Venus Williams, que em outra partida do dia eliminou a croata Donna Vekic, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3.

Para Keys, o triunfo desta quinta-feira foi surpreendente também pelo fato de que ela vinha de cinco derrotas seguidas para Halep no circuito profissional. Agora, a romena tem uma vantagem de 5 a 2 no retrospecto de confrontos entre as duas.