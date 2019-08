Férias de patrão a bordo do Honda Accord

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 08:51



O Honda Accord é um daqueles carrões que são facilmente associados ao uso de executivos. É grande, confortável, tem estilo e uma quase infinita gama de equipamentos. Mas se até os patrões merecem uns dias de descanso, por que o sedã não pode passar uns dias na praia? Em uma semana, foram quase 2.000 quilômetros de estradas. Tempo e distância suficientes para avaliar, na prática, algumas das maravilhas tecnológicas instaladas pela montadora japonesa.

Assim como o Civic, o Accord está na décima geração e circula pelo Brasil desde 1992. O modelo atual, que foi apresentado no fim de 2018, utiliza motor 2.0 turbo, com injeção direta e transmissão automática de dez velocidades. Conjunto que proporciona uma condução eficiente, dinâmica e refinada. Quando é preciso andar rápido, é só pisar no pedal direito que ele não tem a mínima vergonha.

O carro foi aprovado também no quesito segurança. O carro traz o pacote Honda Sensing, com vários sensores e sistema de alerta ao motorista. Com destaque para o ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow), que nada mais é que o controle de cruzeiro adaptativo, além do sistema que mantém o carro dentro da faixa, assistente de estabilidade com controle de tração, alerta de fadiga do motorista e airbags dianteiros, laterais e de joelho para o motorista e o passageiro do banco dianteiro.

Mas como a viagem era de férias, o sistema de entretenimento foi usado à exaustão, e passou com louvor. A tela multimídia espelha os sistemas Android Auto e Car Play (iOS), além de dispositivo que neutraliza os ruídos externos e deixa a cabine ainda mais confortável.

E para ficar bem na fita, tem câmera de ré e outra no lado direito do carro, para evitar os pontos cegos durante as manobras.