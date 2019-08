Governo de Auricchio é aprovado por 48,6% da cidade

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 07:38



Pesquisa realizada em São Caetano e que avaliou o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) mostrou que 38% da população da cidade acredita que a gestão do tucano é ótima ou boa. Outros 10,6% disseram que a gestão é regular mais para boa. A soma dos dois indicativos representa 48,6% de aceitação.

O levantamento foi realizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e ouviu 824 pessoas entre os dias 2 e 5. Do índice de aprovação, 31,1% acreditam que a administração é boa, enquanto 6,9% atestaram que a gestão do tucano é ótima (veja quadro completo ao lado). Do estrato válido (tirando os que não sabem), a aprovação do governo chega a 50,3%.

Segundo a universidade que realizou o levantamento, a pesquisa tem 95% de confiança e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

O levantamento mapeou a popularidade da gestão em 15 bairros e, no bairro Mauá, a gestão foi mais bem avaliada. Dos moradores da localidade, 56,8% declararam que Auricchio está fazendo uma gestão ótima ou boa. No bairro São José, o prefeito encontrou a maior resistência, com 30,5% de péssimo e ruim.

O estudo levou em consideração também o sentimento de aprovação entre os que votaram em Auricchio e os que apostaram em outros candidatos. No total, 31,2% dos votantes do tucano disseram estar gostando de seu trabalho. Entre os que não votaram em Auricchio, mas apoiam sua gestão, o índice chegou a 16,9%.

O levantamento analisou as perspectivas da administração. Para 45,3%, o governo Auricchio vai melhorar. Outros 36,5% apostaram na manutenção da gestão. Por fim, 18,2% creem na piora do governo.

A gestão Auricchio foi mais bem avaliada entre os entrevistados que ganham até R$ 998 por mês (46,2% de ótimo e bom), entre as mulheres (41,8%), entre quem tem de 25 a 34 anos de idade (49,4%) e com fundamental incompleto (56,4%).