Projeto social com aulas de inglês expande atendimento

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 07:00



Projeto social que oferece aulas gratuitas de inglês a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade de 6 a 15 anos – denominado As Peças São Lápis e Borracha na Mão – expandiu sua atuação e, a partir da inauguração de sede própria, no bairro Rudge Ramos, poderá ampliar suas atividades.

Iniciada em 2017 em sede emprestada na Vila Vivaldi, a ação atendia, em média, 52 alunos, somando 300 pessoas beneficiadas desde então. “O projeto começou pequeno, mas ganhou uma proporção enorme. Muita gente começou a se interessar e a nos procurar, o que nos fez correr atrás dessa grande mudança”, pontua o idealizador da medida e professor de inglês Alexandre Calil, 45 anos.

Na nova sede, são atendidas cerca de 62 crianças das comunidades Sacadura Cabral, Rudge Ramos e Vila Vivaldi. As atividades se concentram no período noturno durante a semana para não atrapalhar as aulas regulares. “Na antiga sede, tínhamos que atender 50 crianças em apenas uma sala. Hoje, as turmas são separadas por idade e não passa de dez alunos por classe”, comemora Alexandre. As inscrições para o próximo ano já estão encerradas.

A mudança de estrutura faz a diferença no dia a dia, observa a voluntária administrativa Jéssica Santos, 32. “Com turmas maiores, o aprendizado demora mais. Já em turmas menores e com essa estrutura, não vamos prepará-los só para escrever e falar inglês, estamos preparando eles para o mercado de trabalho também”, comenta. O espaço conta com sala para diretoria, para atendimento dos pais, recepção e salas de aula interativas.

O aluno Lucas Vinícius, 15, frequenta as aulas de inglês desde a antiga sede e ressalta a importância de aprender o idioma para a sua vida. “Além de gostar, sei que me ajudará muito no futuro. Minha família, no começo, que me incentivava a vir, hoje venho por gostar dessa língua”, conta.

O projeto conta com 12 voluntários e, uma vez por mês, oferta a assistência jurísica para a comunidade. Outro diferencial é o atendimento psicológico ofertado aos estudantes e familiares semanalmente.

A partir de setembro, serão oferecidas aulas de inglês para adultos. Além disso, a ação vai contar com atividades de reforço em português e matemática a partir da próxima quinta-feira.

A sede fica na Rua 25 de Março, 220, Rudge Ramos.