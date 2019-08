Moradores pedem intervenção contra acidentes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 07:00



Os moradores das ruas Assunção e Eduardo Prado, no bairro Utinga, em Santo André, solicitam, há pelo menos cinco anos, mudanças no trânsito local, como modificar as ruas para que tenham sentido único de direção. O pedido é uma tentativa de reduzir o número de acidentes observados no cruzamento das vias, além dos transtornos com congestionamentos nos horários de pico.

De acordo com os relatos dos munícipes, como as duas ruas são utilizadas nos dois sentidos, o fluxo de veículos é maior. As colisões geralmente acontecem por volta das 8h e das 18h e na madrugada, perto das 4h.

A equipe do Diário esteve no local na tarde de ontem e presenciou a dificuldade dos motoristas para atravessar o cruzamento entre as ruas Assunção e Eduardo Prado. Os condutores são obrigados a transitar muito próximos a outros veículos por causa da falta de espaço.

Cabeleireiro e morador do local há três anos, Wilson Mattos, 43 anos, comenta que o problema é antigo, e a luta pelas ruas em mão única está passando de moradores antigos para os novos. “Estamos esperando essa solução aqui. A Prefeitura já esteve aqui, tirou fotos e disse que iria resolver, mas até hoje nada aconteceu. Só queríamos que isso se resolvesse para evitar os acidentes e que o trânsito ficasse mais tranquilo”, lamenta.

Wilson ainda revela que um dos vizinhos preferiu construir, por conta própria, pequenas pilastras na calçada para que os veículos não avancem no muro. “Quem mora por aqui sabe que são ruas de mão dupla, mas quem não passa com frequência nem imagina.”

Questionada pelo Diário, a Prefeitura de Santo André esclareceu que a implementação de mão única causaria prejuízos aos trajetos possíveis na região. Além disso, a administração pontuou, em nota, que o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) estuda projeto para melhorar a segurança viária nas imediações.