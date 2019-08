Menos da metade dos motoristas usa app para Zona Azul

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 07:00



Quatro cidades da região contam com sistema de pagamento de Zona Azul por aplicativo: Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá. Apesar da praticidade de se resolver tudo pelo celular, nos municípios com maior adesão menos da metade dos motoristas utiliza o aplicativo.

Para alguns munícipes, ainda não há a confiança necessária no sistema. Moradora de São Caetano, a doula Deborah Delage, 56 anos, circula pela região e sempre que precisa parar em alguma vaga administrada pelo poder público utiliza parquímetros (onde o pagamento é feito por moedas, na hora) ou compra os cartões de Zona Azul. “Soube de casos em que a pessoa usou o aplicativo e mesmo assim foi multada”, justificou. “Confio mais no papel”, finalizou.

Em Santo André, 25% dos pagamentos de julho foram feitos por meio eletrônico. A cidade conta com 4.605 vagas de Zona Azul em 157 vias. A arrecadação é bastante flutuante, segundo a administração municipal. O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) avalia a ampliação do sistema para outras regiões da cidade, que ainda está em estudos técnicos. O recurso obtido com os estacionamentos é repassado mensalmente (52,03% do faturamento líquido) para o Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). O restante fica com a Estapar, empresa que gerencia o aplicativo de estacionamento, para cobrir custo com pessoal, manutenção e implantação do sistema.

São Caetano detém o maior índice de adesão, que ainda assim não chega à metade dos motoristas: 40% dos condutores. A cidade não informou número de vagas e arrecadação.

Entre os motoristas de Diadema, apenas 15% usam a funcionalidade. O município conta com aplicativo Fácil Estacionar desde fevereiro. Atualmente, a cidade tem 900 vagas no sistema, com expectativa de ampliar para 2.500 em locais a serem definidos por meio de estudos. São arrecadados R$ 85 mil ao mês, destinados do Fundatran (Fundo de Assistência ao Trânsito).

A Prefeitura de Mauá não informou a proporção de condutores que utilizam o meio eletrônico de pagamento. São 55 vias com o sistema Zona Azul e 1.415 vagas ao todo. A arrecadação mensal média é de R$ 9.000 e o recurso é investido em ações de educação no trânsito.

São Bernardo ainda não conta com meios eletrônicos para pagamentos. O sistema rotativo do município atua com cartões de estacionamento que devem ser preenchidos pelo munícipe. Segundo a administração, o processo licitatório para concessão do sistema, que está em andamento, englobará a implementação de um aplicativo de celular para pagamento de estacionamento. São 2.884 vagas, que geram receita média de R$ 638 mil por mês. Todo o valor arrecadado é destinado à manutenção dos programas sociais da Fundação Criança, como o próprio rotativo, informou a Prefeitura.

Ribeirão Pires tem 420 vagas de Zona Azul em 34 vias e estuda a adoção da tecnologia por aplicativo. Rio Grande da Serra não respondeu até o fechamento desta edição.