Uma taça, dois nomes: Ennio Brancalion e Elio Bernardi

Ademir Medici



16/08/2019 | 07:00



A série sobre os 70 anos do São João FC, de Mauá, de autoria do jornalista e historiador Daniel Alcarria, permite um chamamento geral: clubes do Grande ABC, vocês guardam suas taças, troféus e medalhas? Em caso positivo, enviem fotos das conquistas mais antigas aqui para Memória; caso não guardem, comecem a preservar. Tudo aquilo é a história de vocês e dos que os antecederam. E nada de niquelar as taças. Mantenham o original, tal e qual foram conquistadas um dia, com a inteligência, a força e o suor dos boleiros do seu bairro, da sua rua, do nosso Grande ABC.

Os títulos

Texto: Daniel Alcarria

O espaço reservado para a exposição das conquistas do São João FC, de Mauá, 70 anos de história, leva o nome de dois símbolos da equipe: Marruá e Écio Jaime Barranco Teixeira, o Teixeirinha.

Marruá foi dirigente e abnegado pelo São João nas décadas de 1970 e 1980; Teixeirinha foi jogador, dirigente, técnico, torcedor e tudo mais no alviverde: faleceu em 6 de maio último, para tristeza da comunidade.

O local é modesto para tamanha quantidade de troféus e taças. Sem catalogação, as peças somam mais de 100 objetos (alguns dos primeiros anos).

Para além do futebol do São João FC, surge em 1974 a escola de samba ligada ao time que, assim como nos campos, logo se destacou nas avenidas a desfilar carnavais inúmeras vezes campeão de Mauá.

Galeria

Bicampeão mauaense da 1º Divisão (1985 e 1991)

Campeão mauaense da 2º Divisão (1968)

Campeão mauaense da Série Prata (2017)

Tricampeão da Taça Élio Bernardi (1967, 1969 e 1971)

Bicampeão da Taça de Prata (1969 e 1970)

Bicampeão mauaense do 2º quadro (1966 e 1967)

Campeão do 2º quadro da Segunda Divisão (1968)

Uma das peças apresenta inusitada curiosidade quanto à dupla denominação: ‘Taça Prefeito Ennio Brancalion e Vice-Prefeito Elio Bernardi’. Os dois governaram Mauá de 1955 a 1958.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 16 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7145

Manchete – Candidatos recusam frente antiCollor

Combustíveis estão mais caros: álcool vai a NCr$ 0,90 e gasolina a NCr$ 1,20, sem IVV.

Eleições 89 – Maluf disse em entrevista à Rádio Diário do Grande ABC que Collor e Brizola não sabem sequer apontar Mauá em um mapa.

Santo André – Preço da água aumenta 111,37%.

Cultura & Lazer – Valdir Antunes assume regência do Coral Municipal de São Bernardo no lugar de Gonzalo Labrada.

Em 16 de agosto de...

1914 – A guerra na Europa. Manchete do Estadão: ultimato da França e Inglaterra à Turquia; vitória russa contra os austríacos; a autonomia da Polônia.

1959 – Mais de 200 casos de varíola registrados em julho em Santo André. Vacinação intensiva é realizada na região e em São Paulo.

Estudantes de São Bernardo queixam-se da má qualidade das películas exibidas pela empresa que mantém os dois cinemas da cidade.

Entra em nova fase o serviço da rede telefônica de São Bernardo, ampliada pela CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

1969 – Associação Atlética Industrial, de Mauá, realiza o baile Uma Noite no Circo.

1984 – Reinaugurada a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Vitória, em Santo André.

FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) cria o curso de transportes.

Santos do Dia

São Roque ou São Rocco, segundo os italianos. Viveu entre 1295 e 1327. Peregrino. Ajudava especialmente os doentes, vítimas da peste. Ele próprio foi atacado pela peste, vindo a falecer abandonado na prisão.

Hoje

Dia do Filósofo

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 16 de agosto:

Em São Paulo, Santa Gertrudes, São Bento do Sapucaí, São Roque, Taquaritinga e Taquarituba

No Espírito Santo, Apiacá

No Ceará, Araçoiaba

Na Bahia, Cairu

Em Minas Gerais, Itaobim

No Rio Grande do Sul, Jaguari

Em Santa Catarina, Petrolândia

No Piauí, a capital Teresina

Fonte: IBGE