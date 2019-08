Com dores, Pato e Toró fazem tratamento e desfalcam treino do São Paulo

15/08/2019 | 19:12



Os atacantes Alexandre Pato e Toró desfalcaram o treino do São Paulo na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O elenco terá mais dois dias de trabalhos até a partida contra o Ceará, no domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pato tem dores musculares e já havia desfalcado a atividade da última quarta-feira. Toró, por sua vez, deixou o treino de quarta após sentir um problema na parte posterior da coxa esquerda. A dupla fez tratamento no Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do São Paulo).

O treino desta quinta-feira foi fechado à imprensa. Uma provável escalação do São Paulo para a partida de domingo tem: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Alexandre Pato (Everton), Antony e Raniel.

Nesta quinta, os jogadores participaram de uma atividade de troca de passes e depois seguiram com exercícios de posicionamento. Daniel Alves treinou novamente no meio de campo e deve estrear pelo São Paulo na partida de domingo. Juanfran ainda aguarda sua regularização na CBF.

O São Paulo está em quinto lugar na tabela do Brasileiro, com 24 anos, e tem um jogo a menos em relação aos quatro primeiros colocados. O time vai igualar o número de partidas dos concorrentes na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da 13ª rodada da competição.