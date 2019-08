Mulher morre prensada após ser atropelada em calçada

Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 17:58



Uma mulher morreu atropelada no início da noite de ontem (14), na Rua Paraná, em São Bernardo, após um carro colidir com o portão de uma casa e invadir a garagem. O óbito foi constatado no local por médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Maria Aparecida Pereira da Costa, 23 anos, ficou prensada pelo veículo contra o portão. Uma equipe do SAMU foi acionada e os médicos ainda realizaram procedimentos de ressuscitação, mas ela não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo explicou que estava manobrando o carro para colocar na garagem de sua casa, que fica na mesma rua. Ainda segundo o depoimento dado aos agentes, o local é muito íngreme, o piso estava molhado e o carro derrapou. Ele contou que instantes antes tinha avistado a vítima e quando o carro desceu, se desesperou porque não a viu mais e perdeu o controle, avançando sobre a calçada e batendo no portão, prensando Maria.

A perícia foi chamada. O carro e o motorista foram liberados, pois a documentação de ambos estavam em dia, o motorista permaneceu no local e prestou assistência à vítima.

O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves) de São Bernardo.