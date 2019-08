Eduardo Bolsonaro defende que sua sabatina no Senado seja pública

15/08/2019 | 17:42



O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu nesta quinta-feira, 15, que a sabatina a que será submetido pela Comissão de Relações Exteriores do Senado quando for formalmente indicado para a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, seja aberta.

A possibilidade de realizar uma sessão fechada está prevista na Constituição, mas o deputado defendeu que "há um interesse público de assistir a essa sabatina". "Eu acredito que é até um ato democrático você expor, não só para os senadores que vão na sequência votar, mas também para a população brasileira, tudo o que está acontecendo ali dentro", disse.

Eduardo tem feito um périplo por gabinetes de senadores para angariar apoio à aprovação do seu nome para o cargo. Ele afirmou que a indicação só deverá ser oficializada quando ele obtiver "o máximo de apoio possível". O deputado também contou que está "esperançoso".

"As conversas que eu tive são animadoras e acredito que vai dar tudo certo. Certamente a sabatina vai ser um momento crucial, vai ser um momento onde eu vou poder conseguir demonstrar o conhecimento, as habilidades, a minha competência para assumir esse tão importante cargo e, se eu for merecedor do voto dos senadores, chegarei aos Estados Unidos com todo o gás para bem representar os interesses do Brasil", disse.