Talles viaja para Brasília, mas deve desfalcar Vasco no clássico contra Flamengo

15/08/2019 | 17:40



O atacante Talles viajou nesta quinta-feira com o elenco do Vasco para Brasília, onde o time de São Januário vai disputar o clássico contra o Flamengo, neste sábado, às 19 horas, no estádio Mané Garrincha, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o atleta não deverá ser escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

A diretoria vascaína não liberou o atleta para os amistosos da seleção brasileira sub-17 contra o Chile, em Goiânia, nesta quinta-feira e no sábado, e espera a desconvocação por parte da CBF até esta sexta. Luxemburgo não usou o jogador entre os titulares nos treinamentos desta semana.

O caso de Talles lembra o de Rodrygo, ex-Santos, que também não foi liberado pelo time de Vila Belmiro para atuar pela seleção olímpica, em junho, no torneio Maurice Rivelo (antes chamado de Torneio de Toulon), na França. Vendido antecipadamente para o Real Madrid, o atacante não foi desconvocado, não atuou pelo time santista e depois se transferiu para a Espanha.

Além da indefinição de Talles, Luxemburgo não poderá contar com Marcos Júnior e Marrony, que estão suspensos. No penúltimo treino antes do clássico, o técnico utilizou Lucas Mineiro, Marquinho e Tiago Reis entre os titulares. O primeiro formou o trio de volantes com Richard e Raul. O segundo ficou pelo lado esquerdo do ataque. O Vasco faz um último treino nesta sexta-feira, quando o treinador cruzmaltino vai definir a equipe.

"O momento é bom. A gente vem de uma sequência boa sem derrotas. É importante nessa competição você sempre somar pontos. O Vasco é um time enorme e estou muito feliz por estar aqui. Eu vim para cá não apenas para jogar mais, mas principalmente para ajudar o clube a recuperar seu espaço. Estou me doando e vou sempre me esforçar ao máximo para errar o menos possível e ajudar", disse o volante Richard.

Para o jogador, o Flamengo não é o favorito, apesar de ser o terceiro colocado no Brasileirão. "O clássico é importantíssimo e temos que ganhar. A partida será em Brasília, mas o mando de campo é nosso e precisamos fazer um bom jogo. Chegamos mais confiantes. A vitória fora de casa (1 a 0 sobre o Goiás) trouxe ainda mais motivação para o nosso grupo. Fazia um tempo que o Vasco não vencia fora de casa. Clássico é decidido no detalhe e geralmente vence aquele time que melhor sabe aproveitar as oportunidades. Vamos fazer de tudo para sairmos de campo com a vitória", completou.

Invicto nas últimas quatro rodadas, o Vasco é o 15.º colocado no Brasileirão, com 17 pontos. Um resultado positivo diante do rival pode garantir ao time de São Januário uma vaga na zona dos classificados para a próxima edição da Copa Sul-Americana.