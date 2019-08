Preta Gil revela se manda nudes e relembra foto nua em encarte de CD

15/08/2019 | 17:11



Preta Gil conversou com Ingrid Guimarães, para o programa Além da Conta, do GNT, e falou sobre um assunto muito em voga ultimamente: nudes! A cantora, que é sempre muito aberta sobre sua relação com o corpo, contou que não tem fotos suas nua no celular:

Nunca pensei... pra quê que eu vou mandar nudes pro meu marido? Ele tem aqui do lado dele, toda hora!

Preta e Ingrid concordaram que têm medo da nuvem, ou seja, de que as fotos possam vazar ao irem para um local virtual de armazenamento - e Preta adicionou:

Eu tenho muito medo da nuvem e o meu é tudo logado com pessoas. Entram no meu negócio pra pagar, pra responder alguém... Eu gosto de ficar nua na frente dele [do marido, Rodrigo Godoy]!

Guimarães então relembrou o passado de Preta, que sempre falou sobre causas importantes - para as mulheres especialmente:

Eu lembro de você lutando com haters atrás, quando nem isso era moda. Me lembro do momento em que você ficou nua no encarte do CD, como uma coisa natural, vi você se transformando, ficando queridíssima.

Ela comentou também o polêmico clique em que apareceu nua no encarte de seu primeiro CD, Prêt-à-Porter, de 2003:

Eu era uma boba, ingênua, vivendo no mundo encantado da Tropicália, que todo mundo era legal que nem minha família, liberal, cabeça, respeitava a opinião dos outros. Imagina: o que é um peito de fora na cidade do Carnaval? Foi um choque existencial: quem são essas pessoas que estão falando que sou gorda e que não posso posar de biquíni. Veio um combo, com várias declarações que tinha dado, de que sou bissexual... oi?

A cantora então se recolheu e voltou bem abalada pela opinião alheia:

Me recolhi, fiquei assustada com aquilo tudo que estávamos falando de mim. Quando voltei, comprei várias dessas brigas. Fiz dieta, lipo, só estava ligada na estética. A partir daí, comecei uma libertação. Sou saudável, mas não tenho mais essa busca pelo corpo perfeito.

Aliás, ela vive mostrando o corpão em cliques de biquíni, e contou o motivo de amar tanto esse tipo de foto:

Porque posto foto minha: primeiro porque é uma questão minha, quero postar foto de biquíni como qualquer mulher magra pode. E eu acho bonito. Eu não achava, achava horrível.