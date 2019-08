Filha de Sylvester Stallone conta que pai a empurrou no mar com tubarões: - Tive um ataque de pânico

15/08/2019 | 17:11



Sistine Rose Stallone, atriz de 21 anos de idade e filha de Sylvester Stallone, dividiu com o jornal USA Today um momento marcante de sua vida quando ela tinha 17 anos! Segundo a beldade, seu pai a empurrou no mar cheio de tubarões. Pois é! Em viagem com a família por Bora Bora, no Taiti, Sistine acabou sendo empurrada no mar pelo própria pai, que havia atraído pequenos tubarões:

- Meu pai achou que seria engraçado me empurrar. Então ele me empurrou pra água. Eu podia ver os tubarões ao meu redor. Eu tive um ataque de pânico.

Claro que ela não deixou barato e, assim que conseguiu voltar para o barco, revidou e jogou seu pai também:

- Eu empurrei ele no mar. Você está brincando? Se eu fui, ele tinha que ir também, brincou a atriz.

Mas segundo Sistine, a experiência valeu a pena. Isso porque o filme que a atriz recentemente atuou, Medo Profundo: O Segundo Ataque, é justamente sobre tubarões. No filme, que ainda não tem data de estreia no Brasil, a filha de Stallone interpreta uma mulher que fica presa no fundo do mar com suas amigas, mas descobre que têm companhias perigosas: sim, os tubarões!

Quando ela lembra dessa história com a família, Sylvester Satallone brinca e diz que estava preparando a filha pro papel.

- Ele age como se soubesse que um dia isso seria útil, concluiu Sistine.