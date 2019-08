Miriam Gimenes



15/08/2019 | 17:06



A cantora, compositora e também violonista Maria Gadu fará show amanhã, às 22h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840), em São Caetano.

Na carreira musical há 20 anos, lançou o primeiro álbum, que levou seu nome, em 2009 – com as composições Bela Flor, Altar Particular, Dona Cila, Shimbalaiê, Escudos, Laranja e Lounge – e agora prepara novo trabalho em estúdio.

Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e estão à venda em www.ticketbrasil.com.br.