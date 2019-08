‘Our Boys’ aborda drama, suspense e fé em meio a caso policial em Israel

Luís Felipe Soares



16/08/2019



Drama, suspense, investigação e fé são elementos presentes em Our Boys, nova minissérie original da HBO. Com estreia no canal pago hoje, às 21h, a produção leva para as telas olhar apurado em torno de certos personagens que sofrem com caso de sequestro, morte e negligência em meio a conflitos na Faixa de Gaza, no Oriente Médio.

Passada em 2014, a história aborda a tensão entre árabes e judeus, com eclosão dos fatos ao surgimento de corpo de garoto palestino. A agência de segurança investiga o caso, mas a demora e a conclusão dos fatos fazem com que os pais do adolescente busquem por justiça e consolo.

O conto do programa é baseado em fatos reais. As gravações ocorreram integralmente em Israel.

A primeira apresentação especial de Our Boys contará com dois episódios apresentados em sequência. Toda a primeira temporada, com dez capítulos, será exibida sempre nas noites de sexta-feira, a partir das 22h.



OUTRA ATRAÇÃO

No domingo, a HBO amplia sua programação com o seriado The Righteous Gemstones, a partir das 23h, cujo primeiro episódio terá uma hora de duração. A comédia acompanha família televangelista que lida com fama mundial de trabalho de caridade ao mesmo tempo em que alimenta questões como ganância e desvio de dinheiro. O restante do material da série terá 30 minutos semanais, aos domingos, no mesmo horário.