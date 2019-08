Na batida do cordel

Miriam Gimenes



16/08/2019 | 07:04



Cacá Lopes arrasta a cadeira e se acomoda. Começa a declamar o seu cordel mais famoso, o Trava-línguas – ‘O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui’ – e logo ouve um menino repetindo os versos. O nome dele é Miguel Signorini, 10 anos, aluno do 5ª ano do ensino fundamental.

É que na quarta-feira passada, após apresentação do cordelista em sua escola, o Colégio Arbos, de Santo André, o estudante decidiu brincar com a prima e lembrou-se do trabalho do pernambucano. Buscou seus versos no site de buscas e decorou. “Achei interessante cordel, eu nunca tinha visto. É um poema de dez linhas, antes usado como notícia, nascido no Nordeste, que geralmente rima. Isso ajuda a ensinar”, concluiu o garoto, que captou, por completo, o ‘recado’.

A proximidade do artista com as crianças foi proporcionada por iniciativa de Thais Castellano, proprietária da Livraria Affonso e Castellano, no bairro Jardim, em Santo André. “A intenção é fazer não so uma feira de livros, mas cultural. Não só vender, mas despertar a vontade de leitura nas crianças, difundir informações. A ideia é passar em mais escolas e trazer, como o cordel e os repentistas, a dança flamenca, escritores para falarem como se constrói uma obra, entre outras coisas”, adianta.

Cacá Lopes, que mora em Mogi das Cruzes, trabalha há 18 anos em escolas difundindo sua arte – e se apresenta junto com o grupo Repentistas Amigos de São Paulo. “É um universo bastante rico. O cordel trabalha com a musicalidade, ritmos, a essência da rima e é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil. É gratificante saber que eu tenho essa missão. E você vê que toco violão com apenas três dedos da mão direita (ele teve paralisia infantil). Me superei também. Tento passar isso para as crianças e dizer que é possível realizar seu sonho, é só acreditar. Além de despertar o gosto da leitura.” Uma de suas músicas, em que faz esse incentivo, a Nas Asas da Leitura, já tem mais de 800 mil visualizações no YouTube. “Você vê como é positivo. As crianças já vão lá, pesquisam meu nome na internet e acham o cordel. Isso me deixa muito feliz.”

O cordelista nasceu em Araripina, no sertão de Pernambuco, e tinha o sonho de ser locutor. Conseguiu realizá-lo, trabalhou ‘três anos com carteira assinada’, cursou letras e veio para São Paulo, em 1984, para seguir a carreira de cantor. Aqui gravou dez discos. “Conheci outros poetas aqui e comecei a trabalhar nas escolas, levando a música e o cordel em ferramenta pedagógica.” Já rodou em diversas cidades do Grande ABC, inclusive participou do Festival de Inverno de Paranapiacaba, e pretende contribuir com a festival cultural promovido pela livraria andreense. “O cordel vive um bom momento e eu estou aqui para difundir a cultura de onde nasci”, finaliza.