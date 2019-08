Mauá oferece curso gratuito para a população de reanimação cardíaca

Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 16:49



A Prefeitura de Mauá promove o RCP Day no sábado (17), iniciativa que tem o objetivo de treinar cidadãos comuns sobre as práticas de reanimação. De acordo com as estatísticas a cada 90 segundos uma pessoa morre por parada cardiorrespiratória no Brasil. As manobras de reanimação cardiopulmonar garantem a oxigenação dos órgãos quando a circulação sanguínea é interrompida. Para uma técnica mais eficiente é preciso unir velocidade e eficiência às compressões torácicas e respiração de salvamento em um ritmo constante.

A aula será gratuita e aberta ao público, ministrada pelos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Mauá e por mais de 100 alunos do curso de medicina da Uninove com orientações teóricas e práticas. Um dos pontos essenciais de preparo para o atendimento em situações emergenciais está relacionado ao emocional daquele que oferecerá a ajuda, pois um dos requisitos básicos é a calma ao prestar o socorro.

O RCP Day acontecerá das 12h às 20h, na Praça de Eventos do Mauá Plaza Shopping e os participantes receberão certificados. A ação será realizada em parceria da Prefeitura de Mauá com o Samu, o shopping center, a Suzantur, a Uninove e o Bastidor Político.